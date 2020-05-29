Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Сотрудники полиции Петербурга и регионального УФСБ задержали десять участников подпольной группы торговцев оружием, которые проживали в Петербургском регионе. Помимо «обычного» оружия, они торговали стреляющими устройствами, замаскированными под авторучки.

Как сообщили 29 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержание злоумышленников, возраст которых варьируется от 29 до 80 лет, происходило 28 мая сразу же в двух регионах. Среди задержанных мужчин — двое водителей такси и парикмахер.

Во время обысков квартир и гаража у пяти из подозреваемых правоохранительные органы обнаружили и изъяли более десяти пистолетов с признаками переделки, два пистолета-пулемета, несколько винтовок, карабинов и ружей, револьвер, более ста патронов различного калибра, порох, комплектующие и заготовки для оружия, а также инструменты и технику, представляющие интерес для следствия. Кроме того, изъято большое количество ручек-пистолетов, изготовленных кустарным способом.

В настоящий момент все изъятые предметы направлены для проведения исследования в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД. По результатам исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Троим подозреваемым уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Они задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

«В отношении остальных соучастников решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности после проведения ряда экспертиз», — отметили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются каналы приобретения и поставки оружия, а также других соучастников данных деяний.