Оренбург, , 14:18 — REGNUM В Оренбурге приостановлен аукцион по благоустройству набережной реки Урал (четвертый этап). Основанием стали три жалобы. Информация об этом опубликована портале zakupki.gov.ru.

Три частных компании пожаловались в антимонопольную службу на действия Управления строительства и дорожного хозяйства администрации города. По мнению ООО «Новастрой» (Оренбуржье), заказчик нарушил законодательства в сфере осуществления госзакупок.

ООО «Стойгазсервис» (Ингушетия) пожаловалось на то, что заказчик установил требование к участникам закупки о наличии за последние три года опыта исполнения одного контракта на снос линейного объекта. Тогда как набережная не является таким объектом.

ООО «Новая линия» (Ульяновск) обратил внимание на некорректно составленную документацию и на нарушение закона о контрактной системе.

Все заявки будут рассмотрены 1 июня.

Добавим, объявление об аукционе опубликовано 18 мая. Дата завершения подачи заявок — 26 мая. Начальная цена лота составляет около 200 млн рублей. В рамках четвертого этапа реконструкции набережной Урала летом 2020 года должно преобразиться 66,5 тыс. квадратных метров зоны отдыха.

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