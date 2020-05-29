Воронеж, , 14:17 — REGNUM Санатории на территории Воронежской области не откроются с 1 июня — срок приостановки их работы продлён до особого распоряжения. Решение принял 29 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.

«Да, ограничения порядком надоели многим, но нужно терпеть. К тому же, в ближайшие пару недель возможны как послабления, так и ужесточения режима. Снова повторю: сейчас всё зависит от каждого из нас. Если мы будем ответственно относиться к мерам безопасности на работе и в быту, то быстрее станем соответствовать требованиям Роспотребнадзора. И, следовательно, скорее перейдём к следующему этапу выхода из ограничений», — пояснил Гусев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, меры по защите санитарно-эпидемиологического благополучия в Воронежской области продлены до 14 июня включительно. При этом в регионе с 1 июня разрешили собираться политическим объединениям.

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