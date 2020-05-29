Москва, , 14:16 — REGNUM Общероссийский народный фронт вместе с благотворительным фондом «Подари солнечный свет» и Общероссийским движением пассажиров проведут первого июня, в Международный день защиты детей, всероссийскую акцию «Дети говорят!». От Калининграда до Камчатки в общественном городском транспорте, метро, аэропортах на миллионную аудиторию через громкоговорители прозвучат голоса детей, которые будут рассуждать о вечных ценностях, связанных с семьей и детством, дружбой и добром, любовью к маме и папе.

«Дружба — это когда вы с другом любите одинаковые тортики и мороженое», «Семья — это когда все вместе и рядом», «Я люблю свою маму, потому что она красивая и добрая» и многое другое расскажут дети первого июня всем взрослым.

«Подобные мероприятия помогают нам быть добрее, — прокомментировала акцию руководитель департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елена Мильто, — Пассажиры отвлекутся от обыденных мыслей, улыбнутся, покрепче возьмут своих детей за руку, обнимутся. Наша акция нацелена на то, чтобы мы все относились друг к другу с большой теплотой и всегда помнили о главном — о семье».

«В это не совсем простое время важно подарить пассажирам добрые эмоции, еще раз сказать взрослым о необходимости защиты наших детей и делать все возможное для их развития, — отметил председатель Общероссийского движения пассажиров Илья Зотов, — Миллионы пассажиров по всей стране, родители и их дети, услышат добрые сообщения. Этот проект — про исполнение мечты детей, которые желали стать голосом проекта, про создание равных возможностей и сохранение семейных ценностей. Все эти ценности объединяют нашу страну».

В акции принимают участие дети от 3 до 12 лет: победители и финалисты шоу «Голос. Дети», маленькая модель Анастасия Князева, особенные дети — подопечные благотворительного фонда и дети из обычных российских семей, а также дети известных российских артистов.

«Эта акция, прежде всего, предназначена для взрослых людей, для родителей, — подчеркнула президент благотворительного фонда «Подари солнечный свет» Саниям Коваль, — Чтобы мы услышали, о чем мечтают наши дети и чего они хотят. Взрослые часто заняты. Период коронавируса это возможность стать ближе к семье, оглянуться и посмотреть, что происходит вокруг нас и что для нас самое ценное и важное. А самое важное — это наши дети, наше будущее, которым мы должны передать все свои знания и свою любовь. Я, как педагог, понимаю, что дети хотят знать, что они любимы и любимы просто так. В рамках акции они расскажут об этом и о семейных ценностях».

Общероссийский народный фронт призывает все российские регионы присоединиться к акции.