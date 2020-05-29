Калуга, , 14:19 — REGNUM В больницах Калужской области скончались два пациента с COVID-19, сообщает 29 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

От осложнений, вызванных кононавирусной инфекцией, скончались двое мужчин: житель Обнинска 1943 года рождения и житель Малоярославецкого района 1958 года рождения.

Всего в регионе зарегистрирована 31 смерть пациентов с выявленным заражением коронавирусом.

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