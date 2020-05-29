Редмонд, США, , 14:13 — REGNUM В новом трейлере Disintegration разработчики рассказали о многопользовательских режимах игры. Ролик был опубликован 28 мая на YouTube-канале издательства Private Division.

В Disintegration игроков ожидают три соревновательных режима: Zone Control, Collector и Retrieval. Напомним, релиз проекта ожидается 16 июня 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

Disintegration — это научно-фантастический шутер с элементами стратегии. В нём геймеры будут летать на тяжеловооружённых гравициклах и управлять наземными войсками, сражаясь с различными роботизированными противниками

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