Дербент, Дагестан, , 14:14 — REGNUM Более 10 тыс. жителей дагестанского Дербента, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в условиях пандемии коронавируса, получили продуктовые наборы от администрации города и меценатов. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил полуфиналист конкурса «Лидеры России. Политика», заместитель главы муниципалитета Видади Зейналов.

Вице-мэр Дербента отметил, что для поддержки нуждающихся были сформированы списки, в которые вошли малоимущие горожане, инвалиды, одинокие пожилые люди, многодетные семьи. Кроме того, действует городская горячая линия, куда также поступают заявки. Списки нуждающихся прихожан предоставили и мечети.

«Так мы собрали более 10 тыс. адресов. Списки были проверены управлением социальной защиты, комплексным центром социального обслуживания населения. Конечно, попадались и нечистоплотные люди, которые пытались нажиться, те, кто не нуждаются в помощи, но все равно требуют. Но таких было немного, может быть, единицы», — рассказал Зейналов.

По словам собеседника, закупались продуктовые наборы для нуждающихся горожан за счет благотворительного фонда, сформированного из личных средств главы Дербента Хизри Абакарова, сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, меценатов города.

«На эти деньги были сформированы минимальные продуктовые наборы, которые должны помочь пережить этот непростой период. Туда входила мука, гречка, консервы, бутылка подсолнечного масла, сахар, сгущенное молоко, пряники и еще некоторые продукты», — сообщил замглавы Дербента.

Уже роздано более 10 тыс. наборов. В связи с тем, что желающих получить помощь больше, формирование наборов продолжается, добавил Зейналов.

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