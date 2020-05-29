Петрозаводск, , 14:20 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, среди них двое детей. В предыдущие сутки сообщалось о 11 новых случаях. Об этом 29 мая на своей официальной странице в социальной сети написал глава республики Артур Парфенчиков.

Положительные тесты на инфекцию выявлены у четырех жителей Олонецкого района: два человека — в Мегреге и по одному — в Туксе и Олонце. Еще два заболевших выявлены в Сортавале, трое — в Суоярви, двое — в Сегеже, двое — в поселке Ладва Прионежского района. По одному случаю выявлено в Кеми и Беломорске.

Еще десять новых инфицированных зарегистрировано в Петрозаводске. Практически все они контактировали с COVID-положительными лицами, в том числе с членами семьи.

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«Сейчас в монопрофильном центре в Петрозаводске, а также специализированных отделениях, созданных в республике, проходят лечение более ста человек с коронавирусом», — отметил глава региона.

С начала пандемии в республике выявлены 407 человек (в том числе 46 детей) с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 155 человек выписаны, в том числе 12 человек за сутки: семь из них — петрозаводчане, три — жители Сегежи, и двое жителей Пряжинского района.

Всего проведено 38 516 исследований, это на 1108 больше, чем сутками ранее. 4502 человека находятся на самокарантине, при этом за сутки их количество сократилось на 149 человек. Еще 20 человек находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в республике 483 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. За последние сутки число таких пациентов увеличилось на восемь человек. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 52 человека умерли.

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