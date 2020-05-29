Воронеж, , 14:05 — REGNUM Съезды и собрания политических сил и объединений разрешены в Воронежской области. Соответствующие изменения в указ «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» внёс 29 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Подпункт «е» дополнить словами «(за исключением проведения избирательными объединениями съездов (конференций, собраний) по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти Воронежской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области)», — говорится в постановлении.

В целом, как сообщало ИА REGNUM, меры по защите санитарно-эпидемиологического благополучия в Воронежской области продлены до 14 июня включительно.

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