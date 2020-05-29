Ярославль, , 14:04 — REGNUM В Ярославской области летние детские оздоровительные лагеря готовятся к снятию ограничений и открытию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортивный комплекс «Березки»

Пока что лагеря закрыты по указу губернатора области до особого распоряжения. В детском оздоровительном лагере «Березка», который работает круглогодично, время вынужденного простоя использовали для улучшений условий отдыха. Работы начались в прошлом году и шли всю весну. Полностью отремонтированы спортивный комплекс и один из жилых корпусов, идет благоустройство территории.

Отремонтированный корпус «Березки»

В новом сезоне для отдыхающих «Березки» приготовили тематическую смену «Загадки срединного государства: китайские каникулы с Ярославским государственным педагогическим университетом». Эта программа признана победителем областного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

В прошлом году в «Березке» состоялась первая смена, направленная на развитие межнационального и межкультурного общения, — «Волшебные сказки Поднебесной», которая прошла с большим успехом. Дети изучали традиции, историю, искусство Китая и основы китайского языка.

«В этом году программа получила новое концептуальное направление. Акцент сделан на то, что Китай — страна загадочная. Задача — приблизиться к пониманию страны через разгадывание загадок. Дети смогут познакомиться с особенностями национального характера, китайской философией. В этом году изменены образовательные программы. Они будут включать два уровня. Для тех, кто участвовал в тематической смене в прошлом году — базовый, для новичков — ознакомительный. Предусмотрены квест, игра-приключение, серия мастер-классов по декоративно-прикладному искусству и многое другое. Планируем и онлайн общение с китайскими студентами», — поделилась планами профессор Ярославского государственного педагогического университета, автор программы Елена Болдырева.

Воплотятся ли планы в жизнь уже в этом году, будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации и решений властей региона.

В этом году лагерь «Березка» отметит свое 55-летие. Учредитель — ПАО «Славнефть-ЯНОС» планирует дальнейшее обновление загородного оздоровительного центра.

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