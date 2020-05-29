Кэри, США, , 14:04 — REGNUM Старт третьего сезона в многопользовательском шутере Fortnite был отложен на неделю. Об этом сообщалось 28 мая на официальном сайте Epic Games.

Третий сезон второй главы стартует 11 июня 2020 года. Разработчики пока не назвали причину задержки.

Напомним, Fortnite — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Сейчас в игре идёт сезон, посвящённый противостоянию трёх шпионских организаций.

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