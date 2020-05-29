Москва, , 13:56 — REGNUM Доля просроченных микрозаймов в России значительно возросла, что и следовало ожидать в сложившейся ситуации самоизоляции и всеобщего карантина, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя рост невыплаченных микрозаймов.

«В обычной жизни микрозаймами пользуются те слои населения, у которых небольшой ежемесячный доход, а также существуют необходимые основания на получение краткосрочного кредита, например на лекарства, лечение.

К сожалению, но именно по данной категории людей в большей степени и экономически ударила разразившаяся пандемия. В большинстве своем офисный планктон смог наладить работу удаленно из своих квартир и домов, тем самым продолжая выполнять свой функционал.

А рабочие заводов, строители, работники парикмахерских, заведений общепита, продавцов торговых центров остались без работы, а многие из них и вовсе потеряли работу за прошедший месяц.

С одной стороны, если рассуждать с точки зрения дальнейшего существования бизнеса микрозаймов, то эта же категория граждан в ближайшем будущем начнет обращаться за дополнительными кредитами такого рода в надежде прокормить свои семьи, поэтому данному бизнесу мало что угрожает.

А с другой стороны, все-таки теплится надежда, что бизнес микрозаймов будет запрещен в принципе как явление в нашей стране, а необходимая помощь нуждающимся будет оказана посредством разработанных государством программ, включая специальные сберегательные кассы (кассы взаимопощи), на примере подобных учреждений советского периода.

Очень хочется надеяться, что сложившаяся ситуация в стране в большей степени повлияет на структурные изменения в обществе и государстве в целом, и бизнес окажется с человеческим лицом, а не бездушной машиной по зарабатыванию денег на всём», — высказала эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля проблемных микрозаймов в России по итогам нерабочего апреля выросла до 40,7% и достигло 4,52 млн рублей.

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