Москва, , 13:56 — REGNUM Родители многих российских школьников, а также студенты, высказывают опасения, не перейдет ли всё обучение в дистанционный формат после ослабления карантинных мероприятий? Кандидат педагогических наук, доцент, директор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Наталья Алтыникова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM это опровергла:

«Сразу хочу сказать: этого не произойдет. Жизнь показала, что мы все этого не хотим, и сегодня стало очевидно, насколько важны общение учителей и учеников и их взаимодействие в школе. Прослеживается и еще одна важная тенденция: мы движемся в сторону смешанного обучения, объединяющего традиционные технологии и электронные форматы».

В эфире первого выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда» эксперт также подчеркнула, что появились новые методики, дающие возможность сделать обучение вариативным за счет дифференцированного подхода к каждому ученику. По ее мнению, это позволит сделать образовательный процесс еще более интересным и мотивировать школьников.

«Когда ребенку интересно — у него есть внутренняя мотивация к обучению, и от уровня этой мотивации во многом зависят его будущие результаты», — сказала она.

Наталья Алтыникова отметила также, что образовательный процесс в этом учебном году «вышел за пределы классов, а современные технологии позволили организовать его без привычных ограничений».

«Мир меняется, мы меняемся вслед за ним. Появляется новая цифровая дидактика и новые подходы к образованию. Думаю, что именно сейчас для нас открываются новые горизонты использования различных технологий в процессе работы», — резюмировала она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса, весь апрель и первые недели мая в России были объявлены нерабочими, а школьники и студенты переведены на дистанционный режим обучения. Ранее Наталья Алтыникова сказала, что лично ей импонирует: после многочисленных дискуссий остался только ЕГЭ, и то без привязки к государственной итоговой аттестации.

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