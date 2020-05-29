Астрахань, , 13:53 — REGNUM В Астрахани отделение патологии Областного перинатального центра Александро-Мариинской больницы закрыли на карантин до 7 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Причиной стало заражение коронавирусом, выявленное у одной из рожениц. Её перевели в госпиталь Александро-Мариинской больницы. Её состояние оценивают как удовлетворительное, за ребёнком наблюдают врачи.

В отделении патологии временно приостановлена плановая госпитализация. Пациенток и сотрудников протестировали на коронавирус, тесты отрицательные, симптомов заболевания у них нет. Все остальные отделения перинатального центра работают в штатном режиме.

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