Ростов-на-Дону, , 13:54 — REGNUM Министерство здравоохранения Ростовской области проведёт проверку в связи с появившейся в ряде изданий информации об увольнении главного врача и единственного анестезиолога-реаниматолога центральной районной больницы Дубовского района. Об этом в ходе онлайн-брифинга 29 мая сообщила глава ведомства Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

«Мне сложно сказать, за что его уволила глава администрации, поскольку это трудовые отношения администрации и главного врача, а не врача-анестезиолога-реаниматолога. Но тем не менее, после появившийся информации, по поручению губернатора, сегодня специалисты минздрава выехали в Дубовский район, чтобы посмотреть, действительно ли слова главного врача о том, что причиной его увольнения явились якобы нерешённые вопросы администрацией, или всё-таки им были не решены какие-то вопросы, как руководителем, я думаю, что мы на месте посмотрим и там видно будет, кто прав, кто виноват», — отметила глава ведомства.

Ранее в ряде интернет-изданий появилась информации о том, что главный врач ЦРБ Дубовского района Александр Земляк был уволен. При этом сотрудники больницы обратились к донскому губернатору с просьбой разобраться в ситуации. В настоящее время медработники не видят возможности дальнейшей работы в сложившихся условиях.