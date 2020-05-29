Алма-Ата, Казахстан, , 13:49 — REGNUM Мечети и церкви в Алма-Ате возобновят работу с 30 мая, сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на постановление главного санитарного врача города Жандарбека Бекшина.

Деятельность религиозных объектов планируется возобновить при условии строгого соблюдения санитарных требований. Вместе с тем запрещено проводить коллективные религиозные мероприятия, в том числе субботние и воскресные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня между городами Казахстана планируют убрать блокпосты. Автовокзалы и регулярное автобусное сообщение заработает с 5 июня.

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