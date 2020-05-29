Бровары, Украина, , 13:50 — REGNUM Полиция Киевской области ввела план «Перехват» для задержания участников перестрелки в городе Бровары, сообщила 29 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

«Полиция Киевской власти проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников происшествия. Сейчас задержаны 11 человек. Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее в Броварах произошла массовая перестрелка. По предварительным данным, перевозчики не поделили маршруты и решили «уладить» спор, устроив бойню.

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