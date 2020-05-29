Бровары, Украина, 29 мая 2020, 13:50 — REGNUM Полиция Киевской области ввела план «Перехват» для задержания участников перестрелки в городе Бровары, сообщила 29 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, ранее в Броварах произошла массовая перестрелка. По предварительным данным, перевозчики не поделили маршруты и решили «уладить» спор, устроив бойню.
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