Москва, , 13:50 — REGNUM В Москве Басманный суд заочно арестовал руководителя офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Константина Тяна, его обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заочно Тяна арестовали на два месяца, которые будет исчисляться с момента его экстрадиции либо задержания на территории России. Он объявлен в международный розыск.

Заочно мужчине предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Следствие считает, что Тян руководил нелегальными финансовыми операциями Абызова, а после задержания последнего пересек границу с Белоруссией и скрылся.

Напомним, по данным следствия, Абызов с 2011 по 2014 годы, будучи бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с рядом других лиц он мошенническим путем похитил четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области, а похищенные деньги вывел за рубеж.

Следователи полагают, соучастники «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Арестованы по делу еще восемь человек, им предъявили обвинение в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину фигуранты дела не признают.