Екатеринбург, , 13:49 — REGNUM В Свердловской области задействуют новую методику подсчёта зараженных коронавирусом. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.

По словам чиновника, в регионе уже с 28 мая 2020 года перешли на новый механизм.

«Отдельно будут считаться заболевшие — это те, у кого не просто выявили новый коронавиурс, а человек еще и заболел. А есть просто носители вируса, но они больными не являются», — сказал Креков.

Бессимптомные пациенты будут «считаться отдельно», добавил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ранее выявили странности в подсчёте смертей пациентов с COVID-19. Не докладывается, сколько больных COVID-19 умерло от сопутствующих причин.