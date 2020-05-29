Краснодар, , 13:40 — REGNUM Плановый приём пациентов возобновлён в НИИ Краснодарской краевой клинической больнице №1 с 27 мая, сообщили в медицинском учреждении. На данный момент плановый приём начали в краевой консультативно-диагностической поликлинике. Кроме того, в больнице приступили к плановой госпитализации на лечение.

«При поступлении в НИИ-ККБ №1 каждый пациент должен иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19 (сроком не более 7 дней с момента забора материала); полное отсутствие симптомов ОРЗ и пневмонии, направление поликлиники по местужительства, результаты обследования соответственно своему заболеванию, паспорт, полис ОМС, СНИЛС», — сообщили в учреждении.

С 8 мая краевая больница, которая является крупнейшим медучреждением региона, была закрыта на карантин. В больнице остались лишь те пациенты, которые на момент введения карантина уже находились в стационаре — им оказывалась вся медицинская помощь.

Краснодарская краевая клиническая больница — крупнейшее медучреждение региона и одно из крупнейших в России. Учреждение занимает территорию в 16,3 га, в состав больницы входит 12 корпусов. Действует 60 отделений по 27 профилям. Общее число коек в больнице — 1 тыс. 465, в учреждении трудятся 948 врачей и 1 тыс. 652 медицинские сестры. В год больница принимает в стационар около 67 тыс. пациентов. Здесь проводятся сложные операции, в том числе по трансплантации органов. Так, ККБ №1 занимает в России первое место по количеству операций на легких, первое место по количеству симультанных операций, лидирует и по числу операций при травмах сосудов. По числу трансплантаций сердца краснодарские медики занимают второе место, уступая лишь федеральному Центру трансплантологии.