Москва, , 13:39 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении москвича, подозреваемого в изготовлении фейкового видеоролика о якобы существующей у евреев национальной предрасположенности к заболеванию COVID-19, сообщает 29 мая пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Подозреваемым стал москвич 1966 года рождения. Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

По версии следствия, подозреваемый, используя одну из социальных сетей, а также один из видеохостингов, распространил под видом достоверной информации видеоролик под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие» о том, что инфекционное заболевание COVID-19 является «болезнью Фейгельсона — Якобсона», существование которой скрывается. Также обвиняемому вменяется распространение заведомо ложного ролика о массовых изъятиях внутренних органов у здоровых людей под видом борьбы с коронавирусом.