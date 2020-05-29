Новосибирск, , 13:36 — REGNUM В Новосибирске в ближайшие несколько дней, по прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, ожидаются дожди с грозами.

Так, завтра, 30 мая, ночью в городе ожидается до +14 °С, днём до +20 °С, ветер ночью 4−9 м/с, днём 10−15 м/с, переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днём преимущественно без осадков.

31 мая в Новосибирска ожидается ветер 10−15 м/с с порывами до 20 м/с, температура ночью до +14 °С, днём до +20 °С, переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков.

1 июня ночью до +10 °С, днем до +22 °С, ветер ночью западный 8−13 м/с, днём юго-восточный 4−9 м/с, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза.