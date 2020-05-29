Джейрахский район, Ингушетия, , 13:35 — REGNUM В Ингушетии передано в суд уголовное дело, фигурантом которого является депутат Джейрахского районного совета. Его обвиняют в браконьерстве. В ноябре 2019 года 47-летний депутат убил трех дагестанских туров, причинив тем самым ущерб в размере 180 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Из материалов дела известно, что народный избранник был задержан 17 ноября прошлого года по дороге домой с охоты. В багажнике автомобиля у него сотрудниками полиции были обнаружены туши трех убитых животных.

Оказалось, что, не имея разрешения на отстрел этих животных, депутат прибыл в ущелье Амал-Чодж в местечке Шоан Джейрахского района и расстрелял туров из карабина «Сайга МЗ».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК ФР «Незаконная охота, с причинением особо крупного ущерба». Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет либо крупный штраф.