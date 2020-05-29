Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM В Ростовской области неизвестно о повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе онлайн-брифинга 29 мая сообщила глава донского минздрава Татьяна Быковская.

«Министерство здравоохранения Ростовской области не обладает такой информацией», — ответила на вопрос журналистов глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области началось тестирование на наличие антител к коронавирусу. Так, платные анализы проводят специалисты областного клинико-диагностического центра (ОКДЦ). По направлению лечащего врача такой тест будет проведён бесплатно. Специалисты Ростовского государственного медуниверситета запустили пробные экспресс-тесты на SARS-CoV-2, результаты которых выдают через 10−15 минут после забора крови.