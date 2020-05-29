Мурманск, , 13:27 — REGNUM Стройплощадка в мурманской Белокаменке перестала быть очагом заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

«Ещё недавно Белокаменка была опасной эпидемзоной на территории Мурманской области и очагом распространения коронавируса. Решительными действиями и своевременно принятыми решениями ситуацию удалось сдержать и нормализовать. Сейчас вахтовый городок рабочих крупного предприятия вышел на плато. За прошедший день в Белокаменке зарегистрирован только один случай заболевания коронавирусом», — сообщили в штабе.

Напомним, всего в Белокаменке был выявлен 2281 случай заражения коронавирусом. В области — 3136.