Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Глава Роспотребнадзора по Ленинградской области считает правильным проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ в устойчивую теплую погоду и на открытом воздухе. Об этом главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк заявила журналистам в пятницу, 29 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, правильнее всего проводить голосование на воздухе, чтобы не было возможной концентрации вируса в помещении, так как коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем.

«Также было бы логичным разбить людей на группы, чтобы не собирать очереди даже на улице. Когда лучше это делать? Когда будет достаточно тепло и сухо на улице», — пояснила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замруководителя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что дату всенародного голосования по поправкам в Конституцию России назовет российский лидер Владимир Путин.

Позднее в российских СМИ появилась информация, согласно которой день голосования может быть назначен на 24 июня.

Однако в Кремле заявили, что решений о дате проведения голосование по поправкам в Конституцию России пока не принималось.

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