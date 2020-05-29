Сеул, , 13:29 — REGNUM В связи с новой вспышкой коронавируса в Южной Корее 830 образовательных учреждений не возобновили работу. Об этом 29 мая сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования.

По их словам, из-за растущей обеспокоенности 27 мая занятия не возобновили 561 школ и детских задов, однако позднее их число превысило отметку 800 учебных заведений.

В общей сложности закрытыми остаются 4% школ и детских садов по всей стране.

Отметим, что вспышка коронавируса произошла в логистическом центре интернет-магазина Coupang в городе Пучхон провинции Кёнгидо. В связи с этим в столичном регионе страны вводится усиленный карантинный режим, а в школах — дополнительные меры.

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Напомним, что с 20 мая в Южной Корее вернулись к занятиям учащиеся третьих классов старших школ, с 27 мая —учащиеся вторых классов старших школ, третьих классов средних школ, первых-вторых классов начальных школ и воспитанники детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 58 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения увеличилось до 11 402.