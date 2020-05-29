Брюссель, , 13:27 — REGNUM За последние сутки общее количество выявленных зараженных коронавирусом в Бельгии выросло на 212 человек и достигло 58 061 случая. Об этом 29 мая сообщает бельгийский минздрав.

Также указывается, что за минувшие сутки от COVID-19 скончались 27 человек, в результате чего общее число летальных исходов в стране достигло 9 430.

Кроме этого, сообщается, что за последние 24 часа были госпитализированы 27 человек и 109 вылечились от COVID-19, и ещё 187 находятся в настоящее время в реанимационных отделениях.

При этом в бельгийском минздраве отмечают, что в стране продолжает постепенное снижение распространения коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории Ирана было выявлено 2819 новых случаев заражения коронавирусом.