Москва, , 13:21 — REGNUM Более половины жителей России после пандемии коронавируса планируют приобрести личную машину, а не пользоваться общественным транспортом или услугами каршеринга. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное НТИ «Автонет» и консалтинговой компанией Roland Berger.

В исследовании говорится, что приобрести личный автомобиль собираются 52% граждан России, а 18% респондентов будут передвигаться с помощью такси. Воспользоваться услугами каршеринга после пандемии собираются 17% опрошенных, еще 11% планируют взять машину в аренду на долгий срок. При этом 2% опрошенных пока не решили, как они поступят.

В опросе, проводимом методом поточной выборки с помощью онлайн-рассылок с 1 по 26 мая, принимали участие свыше 20 тыс. жителей России из всех регионов страны. Возраст опрашиваемых составил от 18 до 50 лет.

«Прошлогодний ноябрьский опрос показывал полностью противоположные результаты», — сообщили представители НТИ «Автонет».

Там добавили, что год назад свыше 50% респондентов предпочли пересесть на каршеринговые машины и не покупать личный транспорт.

«За последние месяцы тенденция полностью изменилась. Люди предпочитают комфорт и безопасность, которую проще всего обеспечить при владении личным транспортом», — отметили в компании.

Напомним, в России на 72,4% упали продажи автомобилей по итогам апреля 2020 года.

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