Новосибирск, , 13:06 — REGNUM Торговые точки и жителей Новосибирской области призвали присоединиться к проекту «Тележки добра» и помочь продуктами питания социально незащищённым и нуждающимся гражданам в период распространения коронавируса. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Уточняется, что в Новосибирской области установлены семь продуктовых тележек — как в крупных супермаркетах, так и в обычных магазинах.

Только в двух магазинах сети «Магнит» и трех магазинах сети «Гигант» за неделю — с 18 по 24 мая — было собрано 200 кг продуктов питания.

Отметим, что проект «Тележки добра» в рамках акции взаимопомощи Ообщероссийского народного фронта «МыВместе», стартовал 9 апреля и уже охватил более 80 регионов. Уже собрано 47 тысяч тонн продуктов питания, помощь оказана около 10 тысячам нуждающихся семей.