Танга, Танзания, , 13:11 — REGNUM Руководство школы в Танзании опровергло сообщения о том, что оно обратилось с просьбой к учащимся выпускного класса прийти на занятия, которые возобновятся на следующей неделе, с деньгами для покупки имбиря и лимонов, чтобы повысить иммунитет против COVID-19. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщения местных СМИ.

По информации журналистов телерадиокомпании, руководство школы Святой Марии Мазинде в округе Танга обвинили в том, что оно якобы просило родителей заплатить 750 000 танзанийских шиллингов ($324), которые будут использованы для покупки имбиря и лимонов.

Как сообщает местная газета «Nukta», руководство школы опровергло эти сообщения.

Напомним, что на прошлой неделе чиновник правительства Танзании Мвита Уэйтара сказал в интервью местному телеканалу Azam TV, что ученики могут вернуться в школу с имбирем и лимонами, чтобы попытаться предотвратить заражение вирусом.

Президент Танзании Джон Магуфули ранее в этом месяце сказал, что его сын выздоровел от COVID-19 после употребления имбиря и лимонов.

Напомним, школы в Танзании вновь открываются с 1 июня для всех учащихся выпускных классов. В связи с этим правительство издало руководящие принципы, которые включают мытье рук и переоснащение классов для обеспечения достаточного пространства между учащимися.