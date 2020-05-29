Москва, , 13:06 — REGNUM Работодатели в России получат возможность возмещать затраты на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией за счёт средств Фонда социального страхования. Соответствующий приказ готовит Минтруд РФ. Как сообщили в пресс-службе федерального ведомства 29 мая, в настоящее время проект документа уже согласован с отраслевыми ведомствами.

Читайте также: Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Так, Минтруд предлагает разрешить компаниям проводить тесты на COVID-19, закупать маски, перчатки, бахилы и другие средства индивидуальной защиты, а также термометры и санитайзеры для работников частично за счёт страховых взносов.

«Расширение перечня мероприятий, подлежащих финансированию за счёт страховых взносов, поможет предприятиям при возобновлении работы обеспечить защиту здоровья сотрудников», — пояснил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

При этом отмечается, что размер компенсации не может превышать 20% страховых отчислений, сделанных организацией в 2019 году. В ведомстве добавили, что перечень будет действовать в 2020 году.

Также по теме: Томским депутатам компенсируют траты на маски, перчатки и антисептики

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. Поэтому властям следует предусмотреть определённые меры поддержки, считают в комитете. Так. предлагается ввести специальное пособие для жителей России на СИЗ, размер которого рассчитывать с учётом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день.