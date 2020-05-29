Уфа, , 13:07 — REGNUM 507 случаев заражения коронавирусом медицинских работников зарегистрировал Роспотребнадзор Башкирии. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба профсоюза работников здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, зараженным этой инфекцией медицинским сотрудникам уже начали выплачивать страховые выплаты.

Так, по состоянию на 27 мая 13 ранее инфицированных сотрудников получили страховку на общую сумму в 895 тысяч рублей. При этом заявки на получение страховых выплат подали 138 медработников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Башкирии зафиксировали 3105 фактов заражения коронавирусом.

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