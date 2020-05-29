Москва, , 13:02 — REGNUM Произошедшее на детской площадке в Брянске, когда с попустительства владелиц собак бойцовых пород, те загнали детей на стол для игры в теннис, возмутительно, правоохранительные органы должны разобраться и дать соответствующую оценку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 мая заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Это возмутительно, это недопустимо, на это поведение следует обратить внимание правоохранителям. Очевидно, что площадка, где гуляют дети, это площадка для детей, а не для выгула собак. Выгул собак на детской площадке — это в том числе и угроза здоровью и даже жизни детей», — заявил Нилов.

Такое вопиющее нарушение правил может травмировать и детскую психику, уверен парламентарий.

«Это было проявление насилия. Очевидно, и с морально-нравственной точки зрения это возмутительно и недопустимо. Очень странно, что у взрослых людей в принципе возникает желание совершить такие поступки. Что касается юридической стороны вопроса, правоохранительные органы должны дать правовую оценку всему тому, что произошло», — заявил глава комитета.

Он также считает, что действующий на фоне пандемии коронавируса режим ограничений негативно влияет на психическое здоровье граждан.

«В режиме самоизоляции многие наши граждане впадают в депрессию, проявляют чрезмерную агрессию, неуважение…» — рассуждает парламентарий.

Широкий резонанс получил случай в Брянске, когда собаки бойцовых пород с попустительства владелиц загнали играющих на детской площадке детей на стол для игры в настольный теннис. Соответствующее видео размещено в соцсети «ВКонтакте». Ситуация возмутила проходящего мимо мужчину, которому удалось урезонить женщин только угрозой вызвать полицию. Видео направлено в правоохранительные органы.

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