Нур-Султан, , 13:00 — REGNUM Блокпосты между регионами Казахстана планируют убрать с 1 июня 2020 года. Об этом 29 мая заявил заместитель председателя комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Жанибек Тайжано на брифинге.

По его словам, с 5 июня планируется возобновить работу автовокзалов и автобусных пассажирских перевозок между автовокзалами. Пассажиры без масок не будут допускаться на рейсы. Кроме того, все автобусы планируется дезинфицировать.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 мая в Казахстане выявили 9932 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4900 человек, скончались 37 пациентов.

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