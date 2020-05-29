Калининград, , 12:53 — REGNUM За последние сутки в Калининградской области получено 33 новых положительных результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию, сообщил сегодня, 29 мая, региональный штаб по контролю за новой инфекцией. За всё время режима повышенного контроля таких положительных результатов получено 1409.

Количество умерших за сутки увеличилось на одного человека, до 24.

Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 10 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований. 23 заболевших имели клиническую симптоматику.