Астрахань, , 12:53 — REGNUM В Астраханской области 29 мая подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областного правительства.

Всего в регионе зарегистрировано 1693 подтверждённых случая. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 541 человек. 865 пациентов выздоровели и были выписаны, 15 человек умерли.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 697 человек. У 60 тыс. 118 человек взяли 64 тыс. 285 анализов на коронавирус. Коэффициент распространения инфекции составил 0,43.

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