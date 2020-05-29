Дубай, ОАЭ, , 12:58 — REGNUM Власти эмирата Дубай распорядилась открыть для посещений четыре пляжа и главные парки. Об этом 29 мая сообщают местные СМИ.

Меры приняты в связи с ослаблением угрозы распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее власти настоятельно рекомендуют местным жителям соблюдать строгие меры предосторожности — использовать марлевые повязки и перчатки.

Ранее в стане возобновили работу спортивные залы, кинотеатры, а также магазины розничной и оптовой торговле. С 1 июня откроются учреждения культуры, которые будут допускать не более 50 посетителей.