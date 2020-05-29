Москва, , 12:51 — REGNUM На 82-м году жизни скончался кинорежиссер Самвел Гаспаров, у которого ранее медики выявили коронавирус. Об этом 29 мая написал редактор Георгий Сааков на своей странице в Facebook.

По его словам, сообщение о смерти подтвердила заведующая литературной частью Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Нина Шадури.

«Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел», — написал Сааков.

Самвел Гаспаров является учеником известного советского режиссера Михаила Ромма. Известен созданием фильмов «Шестой», «Забудьте слово «смерть», «Хлеб, золото, наган», «Без особого риска».