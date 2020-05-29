Москва, , 12:51 — REGNUM Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан в Москве. Об этом 29 мая сообщает портал sota.vision.

Митрохин находился с плакатом возле здания ГУ МВД России по Москве. Он требовал освобождения журналиста Ильи Азара, арестованного на 15 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, Главное управление МВД России по Москве предупредило о недопустимости проведения мероприятий в период повышенной готовности.

«Полиция просит граждан воздержаться от участия в мероприятиях. Все нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — говорится в информации на сайте главка.