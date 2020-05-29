Грозный, , 12:47 — REGNUM В Чечне выделят денежные средства на гостиницы для медработников, работающих с пациентами, заразившимися коронавирусом. В общей сложности будет направлено на это 25 млн рублей, сообщил глава правительства Муслим Хучиев.

По его словам, поручение о выделении средств на временное проживание медиков было отдано главой республики Рамзаном Кадыровым. Было решено обезопасить семьи врачей и медсестер от возможности заразиться. Для почти 600 медицинских работников организовано проживание в лучших гостиницах Грозного — «Тийналла», «Беркат», «Зама» и «4 сезона».

Помимо проживания, медикам будут предоставлены трехразовое питание и доставка к месту работы и обратно.

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