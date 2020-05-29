Нью-Йорк, США, , 12:50 — REGNUM Ещё четыре женщины, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней, выдвинули обвинения в изнасиловании в отношении американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом 29 мая сообщает газета New York Daily News.

По данным журналистов издания, судебный иск от лица четырех женщин, которым в настоящее время находятся в возрасте 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не раскрываются, был подан в верховный суд Нью-Йорка.

Также указывается, что в иске содержатся обвинения продюсера, которые не представлялись ранее, выдвигаются требования о компенсации и обвиняются в замалчивании и сокрытии информации брат продюсера — Боб Вайнштейн, и компании Miramax и Disney.

«Поскольку сексуальное насилие над молодыми девушками и женщинами со стороны Харви Вайнштейна продолжалось десятилетиями и это стало труднее скрывать, число участников и тех, кто содействовал, продолжало расти», — заявляется в иске.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в марте нынешнего года верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения, признав его виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу и исключив более серьезные обвинения, согласно которым продюсер мог получить пожизненный срок.