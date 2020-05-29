Иваново, , 12:45 — REGNUM Незаконный канал поставки боеприпасов в Ивановскую область пресекли сотрудники регионального УФСБ России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Организовали канал сотрудники одного из частных охранных предприятий.

«При силовой поддержке Управления Росгвардии по Ивановской области задержаны жители Ивановской области 1969, 1979 и 1984 годов рождения, осуществившие незаконный сбыт более 700 боеприпасов к боевому огнестрельному оружию», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

В ходе обысков по месту жительства задержанных изъяты охотничьи боеприпасы, предметы похожие на ручные гранаты, элементы их корпусов и запалов к ним, боеприпасы сигнального действия. Изъятые предметы направлены на криминалистические исследования. Всего правоохранители изъяли более тысячи единиц боеприпасов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ. «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.