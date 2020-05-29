Москва, , 12:44 — REGNUM Главное управление МВД России по Москве предупредило о недопустимости проведения мероприятий в период повышенной готовности. Информация об этом 29 мая опубликована на сайте главка.

В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы в условиях, когда в городе введён режим повышенной готовности, «во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий».

Нарушители несут ответственность в соответствии с КоАП города Москвы, напомнили в главке. Участие в акциях является незаконным.

«Полиция просит граждан воздержаться от участия в мероприятиях. Все нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — говорится в информации.