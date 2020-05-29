Красноярск, , 12:43 — REGNUM Режим безопасного поведения, введённый в Красноярском крае в связи с угрозой распространения коронавируса, продлили ещё на две недели.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее обращение губернатора Красноярского края Александра Усса опубликовано 29 мая на официальном сайте региона.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Красноярском крае пока «остаётся достаточно сложной, хотя и даёт основания для некоторого сдержанного оптимизма».

Он напомнил, что в начале мая была зарегистрирована вспышка коронавируса среди работников «Полюса» в Северо-Енисейском районе края. По состоянию на 28 мая выписались 204 человека. Санавиация эвакуировала за этот период в медучреждения Красноярского края около 250 человек. Губернатор рассчитывает, что «к понедельнику можно говорить о позитивных сценариях по «Полюсу». По состоянию на конец мая количество носителей коронавируса там достигает порядка 1400 человек. Основная часть не имеет симптомов. Сотрудников с тяжёлыми формами заболевания — несколько десятков.

Читайте также: В Красноярском крае локализуют очаг коронавируса в вахтовом посёлке

Что касается ситуации в целом по краю, работает большая часть предприятий, которые дают свыше 80% валового регионального продукта. Гораздо сложнее складывается ситуация в сфере услуг, которая закрыта уже почти два месяца.

Прокомментировал губернатор и прохождение режима ответственного поведения в регионе. Так, в Красноярском крае выдано около 380 тысяч пропусков на автомобили, большая часть — электронные.

«Около 400 населённых пунктов уже сняли все ограничения», — отметил Усс.

Открыто порядка 700 парикмахерских, салонов красоты. Разрешений на работу магазинов, ателье, химчисток, предприятий сфер услуг от Роспотребнадзора пока нет. Усс подчеркнул, что в крае и прежде всего в Красноярске ежедневно фиксируется от 100 до 150 случаев заражения коронавирусом. Заполняемость коечного фонда в Красноярске — порядка 90%, в целом по краю — 63%.

В связи с этим режим ответственного поведения в крае продлевается на две недели.

«Я уверен, что двух недель нам всё-таки хватит, чтобы мы смогли открыть магазины, большую часть тех предприятий, без которых нормальная жизнь сегодня невозможна», — сказал Усс, добавив, что дальнейшее развитие ситуации зависит от самих жителей края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 29 мая коронавирус выявлен у 3985 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом