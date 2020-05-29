Новосибирск, , 12:43 — REGNUM Власти Новосибирской области напомнили жителям региона о необходимости соблюдения масочного режима, уточнив, что это, наряду с другими рекомендованными мерами безопасности, позволит снизить рост заражения коронавирусом и остановить его распространение.

«Хочу ещё раз обратить внимание, что в особую зону риска входят пожилые люди, а также люди, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями — эта категория у нас находится под особым контролем», — уточнила на брифинге в правительстве региона сегодня, 29 мая, заместитель министра здравоохранения области Елена Аксенова.

Напомним, что по данным оперативного штаба на утро 29 мая, в отделениях реанимации находятся 62 новосибирцев, на ИВЛ — 18 пациентов. За сутки выписали 62 пациента. Всего выздоровели 1 017 человек.