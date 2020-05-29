Москва, , 12:42 — REGNUM В Брянске владелицы собак нарушили правила выгула животных, их накажут, однако наказаниями проблему не решить, следует создавать условия для выгула питомцев, необходимы оборудованные площадки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 мая заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Широкий резонанс получил случай в Брянске, когда собаки бойцовых пород с попустительства владелиц загнали играющих на детской площадке детей на стол для игры в настольный теннис. Соответствующее видео размещено в соцсети «ВКонтакте». Ситуация возмутила проходящего мимо мужчину, которому удалось урезонить женщин только угрозой вызвать полицию. Видео направлено в правоохранительные органы.

Глава комитета Госдумы Владимир Бурматов уверен, что инцидента бы не возникло, если были бы обеспечены все условия для выгула животных.

«Этой ситуации не было, если бы в этом городе были оборудованы площадки для выгула животных. Я выступаю за то, чтобы создавать условия для владельцев питомцев, потому что их у нас 53%, то есть 53% семей в России имеет либо собак, либо кошек», — заявил парламентарий.

Депутат уверен, что нарушители будут наказаны.

«Я более чем уверен, что в Брянске в Правилах выгула всё расписано: где можно выгуливать, где нельзя, поэтому привлечь к ответственности можно. Во всех регионах есть порядок выгула, он регулируется либо субъектовыми, либо муниципальными нормативными актами. Но помимо наказания за нарушение правил выгула должны быть созданы места для нормального выгула. А если они эти условия нарушают, тогда, конечно, санкции», — сказал Бурматов.

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