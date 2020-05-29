Тирана, , 12:44 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 29 мая сообщили о том, что за последние сутки в стране было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом, при этом ещё 28 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлено 1099 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране 215 активных случаев COVID-19. 851 человек уже излечился. 33 пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

В то время как в других городах страны ситуация с коронавирусом, кажется, перешла под контроль, в столице после нескольких недель замедления динамики распространения коронавируса, начался рост числа заразившихся. Столь внезапный рост, по всей видимости, связан с тем, что митинги протеста против сноса Национального театра в Тиране прошли без всякого соблюдения социальной дистанции. Помимо того, недавно было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом среди врачей скорой помощи.

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