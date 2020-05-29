Тбилиси, , 12:34 — REGNUM С утра 29 мая в Тбилиси и других городах Грузии возобновили работу все виды муниципального транспорта, в том числе Тбилисский метрополитен, автобусы и микроавтобусы.

Главное правило для пассажиров — обязательное ношение маски во время поездки в транспортном средстве. В микроавтобусах также запрещена перевозка стоячих пассажиров. При этом, ни в одном транспортном средстве не должен работать кондиционер, так как эпидемиологи считают бытовые кондиционеры средством распространения коронавируса. Запрещено будет включать кондиционеры и в тех офисах, где на этих приборах отсутствуют специальные фильтры.

28 мая поздно ночью мэр Тбилиси Каха Каладзе опубликовал в соцсети Facebook видеозапись процесса подготовки автобусов к выходу на маршруты. По информации мэра, все автобусы и микроавтобусы утром, до выхода в рейс, и вечером после возвращения в парк будут проходить дезинфекцию как снаружи, так и внутри транспортного средства. Место водителя в автобусах отделено от пассажирского салона, и передняя дверь автобуса для пассажиров открываться не будет. Окна в автобусах и микроавтобусах во время перевозки пассажиров должны быть открыты.

Для обеспечения соблюдения пассажирами простых, по оценке мэра, правил, точнее обязательного ношения защитной маски, мэрия привлекла силы патрульной полиции.

Напомним, что муниципальный транспорт в Грузии прекратил работу 31 марта, когда в стране был объявлен всеобщий карантин.

По данным на 29 мая, в Грузии фиксируется 746 случаев коронавируса, 576 выздоровевших и 12 погибших.