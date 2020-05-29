Иваново, , 12:34 — REGNUM Текущая эпидемиологическая ситуация в Ивановской области пока не позволяет смягчить действие ограничительных мер, об этом 28 мая на брифинге заявил врио главного санитарного врача Ивановской области Павел Колесник. Регион пока не достиг показателей, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Один из основных показателей — индекс распространения инфекции, для перехода на следующий этап он должен характеризоваться длительной тенденцией снижения заражений.

«К сожалению, в настоящий момент соответствующих показателей по Ивановской области мы не достигли. Индекс распространения инфекции у нас варьируется. За текущую неделю он изменялся от 0,8 до 1,2, то есть тенденции к снижению у нас, к сожалению, не отмечается. Кроме того, этот показатель у нас далеко не стабильный: он рассматривается на протяжении восьми дней, а в Ивановской области и на протяжении двух снижения нет», — пояснил Павел Колесник.

Также в регионе фиксируется снижение показателей уровня заболеваемости внебольничными пневмониями.

«Поэтому основания для перехода на следующий этап в настоящий момент отсутствуют, все ограничения сохраняются», — сказал Колесник.

В частности, пока не планируется открывать летнюю оздоровительную кампанию, которая традиционно стартует в июне. Нет планов по возобновлению работы спортивных. Среди образовательных организаций первыми смогут возобновить работу организации, которые проводят обучение малых групп и имеют возможности для соблюдения санитарной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки вы регионе подтверждено 68 случаев заражения, общее число подтверждённых положительных тестов составило 1 тыс. 813, 18 человек с заражением коронавирусом скончались.